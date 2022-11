Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Brandstiftung an der Elisabeth-Schule

Mayen (ots)

Am 02.11.2022, 22:10h, gingen bei der Polizeiinspektion Mayen mehrere Notrufe ein, dass auf dem Schulhof der Elisabeth-Schule in Mayen eine Papiermülltonne brenne. Die Flammen würden schon über das darüberliegen Fenster schlagen. Die Feuerwehr der Stadt Mayen konnte das Feuer zeitnah löschen. Mindestens ein Fenster und die Fassade, sowie die Papiertonne wurden durch das Feuer beschädigt. Der Schulbetrieb kann am Folgetag in mindestens einer angrenzenden Klasse nicht aufgenommen werden. Zeugen, die Hinweise zu dem Verursacher/den Verursachern geben können, mögen sich bitte bei der Polizei Mayen melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell