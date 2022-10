POL-PDMY: Mit mehr als 2 Promille im Blut hinter dem Steuer

Bad Neuenahr-Ahrweiler (ots) - Am Samstag, 29.10.22, in der Zeit von 12.30 Uhr bis ca. 15.00 Uhr, parkte ein Verkehrsteilnehmer seinen PKW Kia auf dem Mosesparkplatz. Als er zu seinem PKW zurückkehrte, musste er feststellen, dass ein unbekannter Fahrzeugführer den geparkten PKW an dessen Fahrerseite deutlich beschädigte und sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Hier sucht die Polizei noch nach Zeugen des ...

mehr