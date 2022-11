Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Diebstahl von Werkzeug

Mayen (ots)

In der Zeit vom 04.11 - 07.11.2022 kam es auf der Großbaustelle in der Neustraße in Mayen zu einem Diebstahl von Werkzeugen und Arbeitsmaterial. UT drangen durch Aufbrechen der Trockenbauwand in den Materialraum und entwendeten u. a. einen Baustrahler und eine Bauheizung. Zudem wurden mehrere Stromkabel durchtrennt. Hinweise bitte an die Polizei in Mayen.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell