Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Polizeieinsatz wegen Schreckschusswaffe

Gelsenkirchen (ots)

Nachdem er mit einer Schreckschusswaffe im Hosenbund im Nahverkehr unterwegs war, hat die Polizei am Freitagabend, 17. Februar 2023, ein Strafverfahren gegen einen 41-Jährigen eingeleitet. Dieser stieg zunächst gegen 19 Uhr an der Haltestelle Bergwerk Consolidation in eine U-Bahn, die er kurz darauf am Hauptbahnhof wieder verließ. Von einer Zeugin alarmierte Polizeibeamte empfingen den Gelsenkirchener dort und sprachen ihn unter Vorhalt der Dienstwaffe zu Boden. Anschließend wurde der 41-Jährige fixiert und zur Identitätsfeststellung zur Polizeiwache gebracht. Bei seiner Durchsuchung wurden ein Messer und Betäubungsmittel gefunden, die die Beamten neben der PTB-Waffe sicherstellten. Auf der Polizeiwache stellte sich zudem heraus, dass gegen den 41-Jährigen noch zwei offene Haftbefehle nach Körperverletzungsdelikten vorlagen. Da er die ersatzweise geforderten Geldstrafen nicht zahlen konnte, wurde er festgenommen.

