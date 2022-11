LPI-J: Einbrüche in Kirchen

Weimar (ots) - Am 10.11.2022 gegen 06:45 Uhr befuhr ein Mopedfahrer die Landstraße aus Kleinlohma kommend in Richtung Blankenhain. Ca. 300 Meter vor Ortseingang Blankenhain geriet der Fahrer aufgrund des wechselnden Fahrbahnbelages ins Straucheln und stürzte. Hierbei zog er sich leichte Verletzungen am Knie zu und wurde ins Klinikum Bad Berka verbracht. Das Moped wurde bei dem Sturz leicht beschädigt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena ...

