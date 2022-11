LPI-J: Verkehrsunfall

Weimar (ots) - Am 10.11.2022 ging bei der Polizeiinspektion Weimar die Meldung über eine augenscheinlich betrunkene Fahrradfahrerin in der Nähe des Weimarer Atriums ein. Die Frau befuhr gegen 12:50 Uhr die Jenaer Straße, als diese auf Höhe des Atriums mit ihrem Fahrrad plötzlich zu Boden fiel. Anschließend lief die weibliche Person in Richtung der Straße Am Kirschberg. Die weibliche Person wird wie folgt beschrieben: - ca. 55 Jahre alt - augenscheinlich alkoholisiert ...

