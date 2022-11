Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fahrrad aus dem Hausflur geklaut

Jena (ots)

Dienstagmittag nutzte ein Dieb in Orlamünde eine günstige Gelegenheit. Ein 42-Jähriger hatte sein Fahrrad in einem Mehrfamilienhaus in der Bahnhofstraße stehen lassen. Ein Unbekannter nahm das ungesicherte Fahrrad an sich und entfernte sich anschließend vom Tatort. Wie sich der Täter Zugang zum Haus verschaffte, ist bisher unklar. Die Polizei Saale-Holzland hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen sich unter der 036428-640 zu melden.

