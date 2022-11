Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Brandalarm im Forstamt

Saale-Holzland (ots)

Eine defekte Heizungsanlage im Forstamt löste am Donnerstag gegen 03:00 Uhr sowohl einen Feuerwehr- als auch einen Polizeieinsatz in Stadtroda aus. Mit viel Manpower suchten die Kammeraden der Feuerwehr nach der Brandausbruchsstelle. Zwar konnte man am Einsatzort deutlichen Brandgeruch feststellen, ein Feuer fand man aber nicht. Schlussendlich entdeckten die eingesetzten Kräfte ein Leck an der Heizungsanlage. Das hier austretende Öl führte zu der Rauchentwicklung. Die Pellet-Heizung wurde außer Betrieb genommen und soll nun dringend gewartet werden.

