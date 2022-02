Feuerwehren der Stadt Eutin

FW Eutin: Brennende E- Scooter am Gebäude sorgen für größeren Einsatz von Feuerwehr und Rettungsdienst

mehrere Personen aus dem Gebäude gerettet

Eutin (ots)

Zwei brennende E- Scooter vor einem Mehrfamilienhaus in der Plöner Str. sorgen für eine starke Rauchentwicklung. Mehrere Personen wurden durch die Feuerwehr aus dem Gebäude gerettet.

Am frühen Dienstagmorgen wurden die Feuerwehren Eutin und Neudorf gemeinsam mit dem Rettungsdienst um 04:34 zu einem brennenden E- Scooter an einem Mehrfamilienhaus alarmiert. Aufgrund weiterer Notrufe und der Rückmeldung vom Rettungsdienst, dass das Feuer bereits auf die Gebäudefassade übergegriffen hat und mehrere Personen an den Fenstern stehen, wurde durch die Integrierte Regionalleitstelle Süd bereits auf der Anfahrt der Feuerwehr eine Stichworterhöhung auf Feuer größer Standard, mehrere Verletzte durchgeführt.

Bei Eintreffen der Feuerwehr brannten zwei E- Scooter, welche direkt vor einem Mehrfamilienhaus standen, in voller Ausdehnung. Aufgrund der starken Hitzeentwicklung war das darüberliegende Fenster der Hochparterre- Wohnung bereits geplatzt. Dadurch breitete sich der Rauch in dieser Wohnung, sowie durch auf Kipp gestellte Fenster auch in den Treppenraum und in einer weiteren Wohnung, weiter aus. Durch die Feuerwehr wurden insgesamt 9 Personen mittels Fluchthauben aus dem Gebäude gerettet, 3 weitere Personen hatten das Gebäude bereits vor Eintreffen der Feuerwehr eigenständig verlassen. Alle 12 Personen wurden dem Rettungsdienst übergeben und durch diesen gesichtet, glücklicherweise blieben alle unverletzt.

Das Feuer der zwei E- Scooter und an der Hausfassade konnte durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr zügig gelöscht werden. Im weiteren Einsatzverlauf wurden Belüftungsmaßnahmen der betroffenen Bereiche durchgeführt und die Bewohner des Hauses für die Dauer des Einsatzes in Mannschaftstransportwagen der Feuerwehr betreut. Um für die Maßnahmen der Feuerwehr ausreichend Einsatzkräfte an der Einsatzstelle zu haben, wurde in der Anfangsphase die Feuerwehr Fissau nachalarmiert.

Die zwei durch Rauch beaufschlagten Hochparterre- Wohnungen sind aktuell unbewohnbar, sodass das Eutiner Ordnungsdamt angefordert wurde, um für eine Unterbringung der betroffenen Personen zu sorgen. Abschließend wurde die Einsatzstelle der Polizei übergeben. Zur Brandursache und Schadenshöhe können seitens der Feuerwehr keine Angaben gemacht werden.

Am Einsatz beteiligte Einsatzkräfte

- Freiwillige Feuerwehr Neudorf mit 11 Einsatzkräften und 2 Einsatzfahrzeugen - Freiwillige Feuerwehr Eutin mit 18 Einsatzkräften und 4 Einsatzfahrzeugen - Freiwillige Feuerwehr Fissau mit 13 Einsatzkräften und 2 Einsatzfahrzeugen

Rettungsdienst Holstein mit

- 1 Notarzteinsatzfahrzeug - 4 Rettungswagen - 1 Organisatorischer Leiter Rettungsdienst - 1 Leitender Notarzt - 1 Einsatzleitwagen der Johanniter- Unfall- Hilfe Eutin

und insgesamt 13 Einsatzkräften

Original-Content von: Feuerwehren der Stadt Eutin, übermittelt durch news aktuell