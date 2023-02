Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Drei Verletzte bei Verkehrsunfall in Ückendorf

Gelsenkirchen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Rosenmontag, 20. Februar 2023, sind gegen 6.55 Uhr drei Personen verletzt worden, darunter ein 26 Jahre alter Duisburger schwer. Nach bisherigen Ermittlungen kam es auf der Hattinger Straße in Fahrtrichtung Autobahn 40 an einer Ampel zu einem Auffahrunfall. Rettungskräfte versorgten die Beteiligten vor Ort und brachten sie anschließend zur Behandlung in ein Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

