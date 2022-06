POL-NE: Autofahrerin schwer verletzt nach Zusammenstoß mit Traktor

Neuss (ots) - In einem kleinen Waldgebiet nahe der Steinhausstraße, zwischen "Am Jostenbusch" und "Am Stadtwald", zeigte sich am Mittwochmorgen (22.06.), zwischen etwa 8 und 9 Uhr, ein bislang unbekannter Mann Spaziergängerinnen in schamverletzender Weise. Der etwa 30 bis 35 Jahre alte Mann, der ein Skateboard bei sich trug, soll sich gegenüber den Frauen entblößt ...

