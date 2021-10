Polizei Duisburg

POL-DU: Duissern: Polizei fasst mutmaßliche Fahrraddiebe - Wer vermisst Räder?

Duisburg (ots)

Am frühen Samstagmorgen (23. Oktober, gegen 5:50 Uhr) hat die Polizei zwei mutmaßliche Fahrraddiebe gefasst. Ein Zeuge (16) hatte die beiden Jugendlichen (15 und 17) dabei beoachtet, wie sie sich am Harry-Epstein-Platz an mehreren Rädern zu schaffen machten. Sie seien dann mit zwei Fahrrädern weggefahren. Polizisten konnten die beiden Verdächtigen in der Nähe des Harry-Epstein-Platzes stellen und zur Wache bringen. Der 15-Jährige bekam eine Anzeige und wurde von seiner Mutter bei der Polizei abgeholt. Der 17-Jährige wird beim Polizeipräsidium Duisburg als jugendlicher Intensivtäter geführt. Er kam noch am Wochenende auf Antrag der Duisburger Staatsanwaltschaft in Untersuchungshaft, unter anderem weil er keinen festen Wohnsitz hat. Die Polizei stellte die beiden Fahrräder sicher und sucht jetzt nach den Eigentümern. Wer eines der beiden Räder vermisst, kann sich unter der 0203 2800 bei der Polizei Duisburg melden.

