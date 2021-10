Polizei Duisburg

POL-DU: Obermarxloh: Unfall mit Dominoeffekt

Duisburg (ots)

Ein Chevrolet-Fahrer ist am frühen Samstagmorgen (23. Oktober, 4:30 Uhr) offenbar mit nicht angepasster Geschwindigkeit im Kurvenbereich der Markgrafenstraße ins Rutschen gekommen. Er touchierte einen geparkten Peugeot, prallte dann vor einen Baum und schob schlussendlich noch einen abgestellten Renault in einen BMW. Der 22-jährige Unfallfahrer kam vorsorglich zur Untersuchung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

