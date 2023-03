POL-IZ: 230315.2 Wilster: Einbruch in die Gemeinschaftsschule Wilster

Heide (ots) - Am Samstag, den 4. März 2023 kam es gegen 22 Uhr zu einer Körperverletzung an der Bushaltestelle in der Straße Neue Anlage. Eine Gruppe von circa 10 Personen schlug und trat einen 21jährigen Heider, der sich Verletzungen an den Rippen und im Gesicht zuzog. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen geben können. Sie werden gebeten, sich unter 0481-940 zu melden. Rückfragen bitte an: ...

