Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Ohne gültigen Versicherungsschutz und zu schnell...

Haßloch (ots)

... war am 04.03.2023 um 11:50 Uhr ein 16-Järhiger aus Haßloch mit seinem Kleinkraftrad im Burgweg in 67454 Haßloch unterwegs, als er durch eine Streifenbesatzung einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. An dem Kleinkraftrad war ein Versicherungskennzeichen aus dem letzten Jahr angebracht. Ferner ergab eine Messung des Kleinkraftrades auf einem geeichten Messgerät eine Geschwindigkeit von 60 km/h. Der 16-jährige Haßlocher war nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnisklasse, weshalb dieser sich neben dem Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz auch wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis strafrechtlich verantworten muss. Des Weiteren muss sich der Halter des Kleinkraftrad in zwei Strafverfahren wegen des Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, sowie wegen des Zulassens hinsichtlich des Verstoßes gegen des Pflichtversicherungsgesetz verantworten. Das Kleinkraftrad wurde durch einen Bekannten schließlich abgeholt. Der Vorfall wird außerdem der zuständigen Führerscheinstelle gemeldet.

