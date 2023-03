Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Unter Drogeneinfluss und mit Drogen unterwegs...

Bild-Infos

Download

Neustadt/Weinstraße (ots)

... war am 05.03.2023 um 01:50 Uhr ein 42-Jähriger aus der VG Edenkoben, als er in der Landauer Straße in 67434 Neustadt/W. mit seinem E-Scooter einer anlassunabhängigen Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Im Rahmen der Kontrolle konnte nämlich festgestellt werden, dass der Mann unter dem Einfluss von Amphetaminen steht, weshalb dieser eine Blutprobe abgeben musste. Ferner wurde bei der Durchsuchung des E-Scooter-Fahrers vier Ecstasy-Tabletten aufgefunden und sichergestellt. Der E-Scooter wurde ebenfalls zur Verhinderung der Weiterfahrt sichergestellt. Nun muss sich 42-Jährige in einem Straf-, sowie einem Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten. Des Weiteren wird die zuständige Führerscheinstelle über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell