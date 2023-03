Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Gleich zwei Verstöße aufgrund fehlendem Versicherungsschutz...

Neustadt/Weinstraße (ots)

.... mussten Beamte der Polizei Neustadt/W. am Morgen des 04.03.2023 im Stadtgebiet feststellen. Zunächst wurde ein 38-Jähriger aus Neustadt/W. um 07:30 Uhr mit seinem E-Scooter in der Bahnhofstraße in 67433 Neustadt/W. einer anlassabhängigen Verkehrskontrolle unterzogen, da dessen Versicherungskennzeichen abgelaufen war. Des Weiteren konnte ein 28-Jähriger Fahrer eines Kleinkraftrades um 12:30 Uhr in der Speyerdorfer Straße aufgrund seines nicht mehr gültigen Versicherungskennzeichen einer Kontrolle unterzogen werden. Da in diesem Fall der Fahrer nicht der Halter des Kleinkraftrades war, kommt auf die Halterin ebenfalls ein Strafverfahren wegen des Zulassens hinsichtlich Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz zu.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang nochmals ausdrücklich daraufhin, dass seit dem 01.03.2023 ein neues Versicherungsjahr für unter anderem Kleinkrafträder und E-Scooter gilt. Die Farbe des aktuell gültigen Versicherungskennzeichen ist schwarz.

