Polizeiinspektion Rostock

POL-HRO: Erneuter Angriff auf Polizisten

Rostock (ots)

Bei einem Einsatz in Rostock Schmarl wurden erneut Polzisten körperlich attackiert. Einem Beamten wurde zudem in die Hand gebissen.

Gegen 20:30 Uhr unterstützten die Beamten Kameraden der Feuerwehr. Grund des Einsatzes: ein 36-jähriger Mann setzte die eigene Wohnung eines Mehrfamilienhauses unter Wasser. Durch den aufsteigenden Wasserdampf wurde der Alarm eines Brandmelders ausgelöst und die Rettungskräfte informiert.

Der Wohnungsmieter befand sich zu der Zeit augenscheinlich in einem psychischen Ausnahmezustand. Rettungskräfte und Polizeibeamte versuchten den Mann zu beruhigen. Laut ersten Erkenntnissen griff der Deutsche die Polizeibeamten noch während der ärztlichen Untersuchung unerwartet durch Faustschläge und Fußtritte an. Einem Beamten biss der Rostocker in die Hand. Da der Beamte Schutzhandschuhe trug, blieb er unverletzt. Trotz heftiger Gegenwehr konnte der Mann überwältigt und im Rettungswagen fixiert werden. Im Anschluss wurde er unter Polizeibegleitung in eine Rostocker Klinik gebracht und dort ärztlich behandelt. Eine Blutprobenentnahme wurde ebenfalls durchgeführt.

Das Kriminalkommissariat Rostock hat die Ermittlungen zu dem Fall übernommen

Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell