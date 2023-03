Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230315.1 Dithmarschen: Taschendieb in Brunsbüttel und Büsum aktiv

Dithmarschen (ots)

Am Dienstag um 9:45 Uhr tätigte eine 76jährige Brunsbüttlerin ihr Einkäufe in einem Supermarkt an der Max-Planck-Straße. Während des Einkaufs entwendete ein unbekannter Täter die Geldbörse aus ihrer Handtasche, welche im Einkaufswagen verstaut war. Neben persönlichen Ausweispapieren und einer EC-Karte fehlen nunmehr 150 Euro Bargeld. Gegen 12:30 Uhr wurde eine 89jährige Supermarktkundin an der Heider Straße in Büsum Opfer eines Taschendiebes. Die Geldbörse wurde aus dem Einkaufskorb entwendet, im Kassenbereich bemerkte die Kundin den Diebstahl. Als sie Zuhause ihre Ec-Karte sperren wollte, hatte der Täter bereits 1.500 Euro von ihrem Konto abgehoben. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei, Wertsachen bei Einkäufen gut zu sichern und aufmerksam zu bleiben.

