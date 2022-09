POL-NK: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem Axel SCHNEIDER

Brunnenstraße Neunkirchen (ots) - Am Donnerstag, den 15.09.2022, gegen 20:40 Uhr wurde festgestellt, dass in der Brunnenstraße in Neunkirchen insgesamt neun Fahrzeuge mittels einem spitzen, unbekannten Gegenstand zerkratzt wurden. Die Fahrzeuge waren am rechten Fahrbahnrand der Straße in Fahrtrichtung Kreuzung (Hohlstraße, Marktstraße, Talstraße) ordnungsgemäß geparkt. Die Beschädigungen an den Fahrzeugen ...

