Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Zerkratzte Fahrzeuge mit hohem Sachschaden

Brunnenstraße Neunkirchen (ots)

Am Donnerstag, den 15.09.2022, gegen 20:40 Uhr wurde festgestellt, dass in der Brunnenstraße in Neunkirchen insgesamt neun Fahrzeuge mittels einem spitzen, unbekannten Gegenstand zerkratzt wurden. Die Fahrzeuge waren am rechten Fahrbahnrand der Straße in Fahrtrichtung Kreuzung (Hohlstraße, Marktstraße, Talstraße) ordnungsgemäß geparkt. Die Beschädigungen an den Fahrzeugen befanden sich allesamt auf der dem Gehweg zugewandten Seite. Da es sich bei einigen Fahrzeugen um luxuriöse PKW (teils mit Sonderlackierung) handelt, entstand hoher Gesamtschaden (geschätzt auf einen mittleren fünfstelligen Betrag). Alle Fahrzeuge waren in räumlicher Nähe zueinander (ca. 150 Meter) abgestellt. Der Tatzeitraum lässt sich grob auf 18:10 bis 20:40 Uhr eingrenzen.

