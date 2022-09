Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht in 66538 Spiesen Elversberg

66583 Spiesen Elversberg ( OT Elversberg ), Neustraße (ots)

Während der Fußballbegegnung Elversberg gegen Mannheim, am 27.08.2022 in Spiesen Elversberg, parkte der Geschädigte seinen PKW in der Zeit zwischen 13:30 Uhr und 16:15 Uhr in der Neustraße in Höhe der Hausnummer 20, parallel zur Fahrbahn. Der Unfallverursacher befährt die Neustraße in Richtung Waldstraße und touchiert das geparkte Fahrzeug am hinteren rechten Radkasten. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.

Sachdienliche Hinweise richten sie bitte an die Polizeiinspektion in Neunkirchen oder jede andere Polizeidienststelle.

