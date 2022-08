Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Zeugenaufruf nach Straßenverkehrsgefährdung im Juli 2022

A8, AS Neunkirchen City (ots)

Der Beschuldigte befährt am 24.07.2022 gegen 04:40 Uhr mit seinem PKW die BAB 8. Es wird in Höhe der Anschlussstelle Neunkirchen City von einer Zeugin beobachtet, wie der Beschuldigte auf der Richtungsfahrbahn Saarlouis entgegen der Fahrtrichtung in Richtung Zweibrücken auf der Überholspur fährt. Hierbei kommt es zu konkreten Gefährdungssituationen, da dem PKW laut Zeugenaussagen mindestens 4 PKW's entgegen kommen. Die gefahrene Geschwindigkeit des Beschuldigte wurde auf ca. 100-120 km/h.

Sachdienliche Hinweise richten sie bitte an die Polizeiinspektion in Neunkirchen oder jede andere Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neunkirchen, übermittelt durch news aktuell