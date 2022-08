Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Raubdelikt zum Nachteil eines Fan des SV Waldhof Mannheim

Neunkirchen (ots)

Im Nachgang zu der Fußball-Begegnung SV Elversberg gegen SV Waldhof Mannheim, kam es in der Lindenstraße in Spiesen-Elversberg zu einem Raubdelikt zum Nachteil eines Waldhof Mannheim Fans. Dieser wurde von fünf unbekannten Personen, welche laut Geschädigter der Elversberger Fanszene zuzuordnen sind, geschlagen. Des Weiteren wurden ihm sein Fanschal des SV Waldhof Mannheim, sowie 40 Euro Bargeld entwendet. Im Anschluss entfernten sich die fünf Personen in unbekannte Richtung. Der Geschädigte wurde leicht verletzt. Zeugen, die Hinweise zu dem Raubdelikt geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Neunkirchen unter der Telefonnummer 06821 / 203-0 in Verbindung zu setzen.

