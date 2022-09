Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Wer kennt diesen Mann?

Bild-Infos

Download

Wellesweilerstraße-Neunkirchen (ots)

Bislang unbekannter Täter verkaufte am 10.03.2022 in der Wellesweilerstraße in Neunkirchen ein Smartphone zum Preis von 500 EUR an den Geschädigten. Er behauptete, dass das Smartphone ein Original "iPhone 13 Pro Max" sei, obwohl er wusste, dass es sich um ein Plagiat handelte. Bei sachdienlichen Hinweisen wird gebeten sich mit der Polizei in Neunkirchen in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neunkirchen, übermittelt durch news aktuell