Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Weiterstadt-Gräfenhausen: Unbekannter macht sich am Tor zu schaffen

Polizei ermittelt wegen versuchten Einbruch

Weiterstadt (ots)

Ein noch unbekannter Mann hat offenbar versucht, am Montag (15.7.) das Tor zum Grundstück eines Mehrfamilienhauses in der Mittelstraße aufzubrechen. Zeugen bemerkten gegen 17 Uhr den Unbekannten, der sich dort an dem Tor zu schaffen machte. Als er wiederum die Aufmerksamkeit der Zeugen wahrnahm, trat der Verdächtige die Flucht an. Er wurde als etwa 1,70 Meter groß beschrieben und war zum Zeitpunkt des Geschehens mit einem weißen T-Shirt sowie einer schwarzen kurzen Hose bekleidet. Das Kommissariat 43 ermittelt in diesem Fall und nimmt Hinweise von Zeugen unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

