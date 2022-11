Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Handschuhsheim, Rhein-Neckar-Kreis: Wohnungseinbruch - Zeugen gesucht!

Handschuhsheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In dem Zeitraum von Dienstagnachmittag, gegen 15:25 Uhr, und Dienstagabend, gegen 18:00 Uhr, kam es in dem Andreas-Hofer-Weg zu einem Einbruch in ein Wohnhaus. Vermutlich verschaffte sich die bislang unbekannte Täterschaft über die Terrassentür Zutritt zum Anwesen.

Die genaue Höhe des Diebstahlsschadens ist bislang nicht bekannt.

Die Ermittlungen werden von der Ermittlungsgruppe Eigentum der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg übernommen und die Spuren werden derzeit kriminaltechnisch ausgewertet.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an das kriminalpolizeiliche Hinweistelefon unter Tel.: 0621/174-4444 zu wenden.

