POL-IZ: 230314.4 Sommerland: Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Kellinghusen (ots) - Am Sonntag um 3.30 Uhr stieg ein unbekannter Täter in die Tankstelle an der Mühlenbeker Straße ein. Mit einem unbekannten Gegenstand schlug dieser ein Loch in die Glasscheibe des Haupteingangs und kletterten in den Verkaufsraum. Es wurden lediglich wenige Schachteln Zigaretten entwendet. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Itzehoe Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit Astrid Heidorn Große ...

