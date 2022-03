Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen - Einbrecher am Werk

Am Donnerstag machte sich ein Unbekannter ein gekipptes Fenster in Geislingen zu Nutze.

Ulm (ots)

Zwischen 8 Uhr und 16 Uhr drang ein Unbekannter in eine Wohnung in der Adlerstraße ein. Dabei nutzte er wohl ein gekipptes Fenster aus. Der Täter suchte nach Brauchbarem. Er fand Geld, Unterlagen und ein Handy und flüchtete damit. Der Bestohlene äußerte einen Verdacht gegen eine ihm bekannte Person. Nachdem die Polizei ermittelt und auch die Wohnung der verdächtigen Person durchsucht hatte, erhärtete sich der Verdacht nicht. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Geislingen unter Tel. 07331/93270 zu melden.

Die Polizei rät: Verschließen Sie Fenster und Türen ordnungsgemäß und vollständig! Damit bieten Sie den Einbrechern keine Anreize in ihr Haus oder ihre Wohnung einzudringen.

+++++++ 0507370

Jürgen Rampf, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell