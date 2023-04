Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht Nr. 97 vom 08.04.2023

Kreis Heinsberg (ots)

Straftaten

Erkelenz - Kellereinbruch

In der Zeit von Donnerstag 06.04.2023, 16.00 Uhr, bis zum Freitag, 07.04.2023, 22.00 Uhr, gelangten unbekannte Täter auf bisher nicht bekannte Weise in den Keller eines Mehrfamilienhauses auf der Straße Am Hufeisen. Hier entwendeten sie ein mit Panzerschloss gesichertes Fahrrad eines Hausbewohners aus dem verschlossenen Kellerraum. Täterhinweise liegen nicht vor. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Erkelenz-Gerderath - PKW-Aufbruch

Am Freitag, 07.04.2023, um 16.35 Uhr, wurde die Seitenscheibe eines PKW auf dem Parkplatz An der Wolfskaul mit unbekanntem Gegenstand eingeschlagen. Aus dem Innenraum wurden ein Rucksack sowie die Geldbörse der Fahrzeugführerin entwendet. Während der Anzeigenaufnahme meldete sich eine Zeugin, die den ihr persönlich bekannten Tatverdächtigen auf dem Parkplatz zuvor beobachtet und anschließend mit den beschriebenen, entwendeten Gegenständen habe weglaufen sehen. Fahndungsmaßnahmen verliefen zunächst erfolglos. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell