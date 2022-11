LPI-SHL: Unfallflucht

Häselrieth (ots) - Ein Unbekannter besprühte in der Zeit von Montagabend bis Dienstagmorgen eine Hauswand in der Häselriether Straße in Häselrieth mit blauer Farbe. Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, die Polizei in Hildburghausen unter der Telefonnummer 03685 778-0 zu kontaktieren. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle Julia Kohl Telefon: 03681 32 1503 E-Mail: ...

