Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Kontrollen führen zu Fahrverboten

Kehl (ots)

Nach Alkoholkontrollen am Mittwochmorgen sehen mehrere Autofahrer einem empfindlichen Bußgeld und mehrwöchigen Fahrverboten entgegen. Ein Nissan-Fahrer in der Friedhofstraße kurz vor 1 Uhr, der Lenker eines Ford zwischen Sundheim und Marlen gegen 2 Uhr und ein Smart-Fahrer in der Kanzmattstraße gegen 2:45 Uhr wiesen allesamt bei den Überprüfungen Alkoholkonzentrationen über 0,5 Promille auf und sehen nun einem entsprechenden Bußgeldverfahren entgegen.

/rs

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell