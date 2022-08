Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dürrenmettstetten, Lkr. Rottweil) Unbekannter löst Radschrauben - Polizei bittet um Hinweise und rät zu besonderer Vorsicht

Dürrenmettstetten (ots)

Ein Unbekannter hat im Bereich von Dürrenmettstetten in den vergangenen Monaten mehrfach nachts Radschrauben an geparkten Autos gelöst. In den bislang fünf bekannt gewordenen Fällen kam es bereits zweimal zum Unfall, als sich ein Rad während der Fahrt löste. Verletzt wurde dabei bislang glücklicherweise niemand. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt.

Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, oder sonst Hinweise auf den unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Sulz, Tel. 07454 92746, zu melden.

Zudem rät die Polizei zu besonderer Vorsicht und einer Kontrolle der Räder und Radschrauben vor der Fahrt.

