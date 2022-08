POL-KN: Zahlreiche Anrufe von Telefonbetrügern im Bereich des Polizeipräsidiums Konstanz aktiv - Polizei warnt

Stockach (ots) - Die Feuerwehr Stockach ist am Mittwochabend zu einem Heckenbrand in die Geschwister-Scholl-Straße gerufen worden. Eine 58-jährige Frau flammte auf ihrem Grundstück Unkraut ab. Dabei geriet eine angrenzende Hecke in Brand. Mit Unterstützung der Nachbarn konnte das Feuer bereits vor Eintreffen der Stockacher Wehr gelöscht werden. Verletzt wurde niemand. Es entstand geringer Sachschaden. In diesem ...

