POL-OG: Ottersweier - Verkehrskontrollen

Ottersweier (ots)

Eine Kontrollstelle in der Hauptstraße führte am Dienstagabend zur Ahndung mehrerer Verstöße. Während bei der Kontrolle von rund 65 Fahrzeugen mehrheitlich nur lichttechnische Mängel und Verstöße gegen die Gurtanlegepflicht geahndet werden mussten, endete für zwei Fahrzeugführer die Kontrolle in Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. Gegen 20 Uhr sollte ein 65 Jahre alter Autofahrer an der Kontrollstelle gestoppt und überprüft werden. Dieser missachtete jedoch die Anhaltezeichen und flüchtete mit seinem Fahrzeug. Nach einer kurzen Verfolgung konnte er gestellt werden. Wegen eines deutlich wahrnehmbaren Alkoholgeruchs und schwankendem Gang, musste der Mann die Beamten zu einer Blutentnahme begleiten. Ein Atemalkoholtest konnte der Mittsechziger zuvor nicht durchführen. Rund eine Stunde später wurde eine 44 Jahre alte Autofahrerin einer Kontrolle unterzogen. Bei ihr brachte ein Atemalkoholtest ein Ergebnis von rund 1,2 Promille zu Tage, weshalb auch sie einen Blutentnahme über sich ergehen lassen musste.

