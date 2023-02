POL-OG: Lahr -Ladendieb leistet Widerstand

Hausach (ots) - Zu einem versuchten Einbruch kam es am frühen Mittwochmorgen gegen 02:45 Uhr in der Hauptstraße. Bislang unbekannte Täter sollen wohl eine Fensterscheibe an einem dortigen Anwesen eingeschlagen haben. Laut den Aussagen des Eigentümers, sollen im Anschluss zwei Personen in Richtung Stadtmitte geflüchtet sein. Die Täter konnten das Objekt nicht betreten. Der hinterlassene Schachschaden liegt ungefähr ...

