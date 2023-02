Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen/ Lkr. Tuttlingen) 8.000 Euro Blechschaden bei Unfall

Trossingen (ots)

Einen Unfall mit einem Gesamtschaden in Höhe von rund 8.000 Euro hat die Polizei am Dienstag, gegen 11.45 Uhr, auf der Bahnhofstraße aufgenommen. Eine 58-jährige Fahrerin eines Kia Sportage fuhr vom Bahnhofsparkplatz kommend in den fließenden Verkehr auf der Bahnhofsstraße ein. Hierbei kollidierte die Frau mit einem Citroen C3 Picasso eines 64-Jährigen, der auf der Straße unterwegs war. An beiden Autos entstand ein Sachschaden in Höhe von je 4.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell