Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Diebe stehlen Buntmetall im Wert von mehreren zehntausend Euro - Polizei sucht Zeugen (11.02.2023)

Radolfzell (ots)

Diebe haben am Samstagnachmittag Buntmetall im Wert von mehreren zehntausend Euro von einem Betriebsgelände in der Industriestraße gestohlen. Gegen 15 Uhr befuhren mindestens zwei unbekannte Täter mit einem schwarzen Mercedes Vito ohne Kennzeichen und einem dahinterfahrenden weißen Iveco Kastenwagen mit Kofferaufbau und Hubladebühne, bei dem die Beschriftung der Seitenwände großflächig mit brauner Folie abgeklebt war, auf den Hof des metallverarbeitenden Betriebs. An einer Laderampe luden die Täter aufgewickelte Metallbänder und Stanzabfälle mit einem Gesamtgewicht von rund 3000 Kilogramm in den Laster. Anschließend fuhren die Diebe davon. Das Polizeirevier Radolfzell hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, denen am Samstag im Bereich der Industriestraße ein schwarzer Vito ohne Kennzeichen und ein weißer Iveco Kastenwagen mit abgeklebter Beschriftung aufgefallen sind, sich unter der Tel. 07732 95066-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell