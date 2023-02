Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Radfahrer stoßen zusammen und verletzen sich (14.02.2023)

Konstanz (ots)

Zwei Radfahrerinnen sind bei einem Unfall am Dienstagvormittag auf der Stettiner Straße zusammengestoßen und gestürzt. Eine 52-jährige Radlerin war auf dem Radweg neben der Bahnlinie in Richtung stadtauswärts unterwegs. An der Einmündung der Stettiner Straße bog eine 26-Jährige mit ihrem Zweirad auf den Radweg nach links ab und stieß dabei frontal mit der 52-Jährigen zusammen. Beide Radlerinnen stürzten und verletzten sich. Rettungswagen brachten die Frauen zur weiteren Untersuchung in eine Klinik. An einem der Räder entstand Sachschaden in Höhe von rund 200 Euro.

