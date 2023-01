Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim und Korntal-Münchingen: nicht enteiste Scheiben führen zu Unfällen

Ludwigsburg (ots)

Ein abruptes Ende nahmen die Fahrten zweier PKW-Lenkerinnen am Dienstagmorgen in Kornwestheim und in Münchingen. Die Frauen, eine 23 Jahre alte Citroen-Fahrerin und eine 37-jährige VW-Lenkerin, hatte die Fahrzeugscheiben nicht wie vorgeschrieben enteist, so dass die Sicht beeinträchtigt war. Vermutlich aus diesem Grund kollidierte die 23-Jährige gegen 06.50 Uhr in der Stuttgarter Straße in Kornwestheim mit einer Verkehrsinsel, worauf ihr PKW nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 5.000 Euro. Der 37-jährigen VW-Fahrerin erging es gegen 07.40 Uhr ähnlich. Sie befuhr ebenfalls die Stuttgarter Straße allerdings in Münchingen. Und auch sie kam mutmaßlich aufgrund der Sichtbehinderung von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Verkehrsinsel. Das achtjährige Kind auf dem Rücksitz erlitt leichte Verletzungen. Der in diesem Fall entstandene Sachschaden wurde auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Auch ihr Wagen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

