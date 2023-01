Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Korntal-Münchingen: Täterfestnahme nach Überfall in Hotel (Nachtragsmeldung)

Ludwigsburg (ots)

Nachdem es am Freitag, 9. Dezember 2022, gegen 03:30 Uhr, in einem Hotel in der Stuttgarter Straße in Münchingen zu einem Überfall gekommen war (vgl. https://www.presseportal.de/print/5391158-print.html), führten die Ermittlungen am Donnerstag, 26. Januar 2023, zur Festnahme von zwei 23-jährigen Tatverdächtigen in Ludwigsburg. Im Zuge von Wohnungsdurchsuchungen konnten zahlreiche Beweismittel, unter anderem die Tatkleidung, aufgefunden werden.

Die beiden 23-jährigen deutschen Staatsangehörigen wurden am Donnerstag, 26. Januar 2023, auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter beim Amtsgericht Stuttgart vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehle, setzte diese in Vollzug und wies die Männer in eine Justizvollzugsanstalt ein.

