Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg-Eltingen: Unfall zwischen Fußgängerin und PKW-Lenker

Ludwigsburg (ots)

Leichte Verletzungen erlitt eine 19 Jahre alte Fußgängerin, die am Montag gegen 07.45 Uhr in der Benzstraße in Eltingen in einen Unfall verwickelt wurde. Ein 29 Jahre alter Audi-Lenker befuhr die Benzstraße und hielt an der Einmündung zur Poststraße an. Die junge Frau befand sich rechts von ihm auf dem Gehweg und wollte die Benzstraße queren. Als die 19-Jährige auf die Straße trat, fuhr der 29-Jährige, der die Fußgängerin vermutlich übersehen hatte, ebenfalls los und es kam zu einem Zusammenstoß. Am PKW entstand kein Sachschaden.

