Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 221223.3 Itzehoe: Kupferdiebstahl von Gebäude des Seniorenheimes

Itzehoe (ots)

In der Zeit von Dienstag um 20 Uhr bis Donnerstag um 13:30 Uhr entwendeten unbekannte Täter ein Regenwasser-Fallrohr und ein anderthalb Meter langes Erdungskabel aus Kupfer vom Gebäude eines Seniorenheimes am Langen Peter. An der Gebäudefront zur Straße sowie rechtsseitig am Gebäude waren mehrere Fallrohre gewaltsam aus den Befestigungsschellen gerissen, verbogen und beschädigt worden. Vermutlich sollten aus diese Fallrohre noch abtransportiert werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise werden unter 04821-6020 erbeten.

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell