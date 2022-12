Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 221222.2 Itzehoe: Verkehrsunfall nach Vorfahrtmissachtung, eine Leichtverletzte

Itzehoe (ots)

Am Donnerstag um 20:10 Uhr fuhr ein 82jähriger Itzehoer mit seinem Auto auf der Breitenburger Straße, aus Richtung Stiftstraße kommend. An der Kreuzung Schumacherallee/Breitenburger Straße/Ritterstraße wollte dieser geradeaus weiterfahren. Die Lichtzeichenanlage war zu diesem Zeitpunkt nicht in Betrieb. Ohne auf den vorfahrtberechtigten Verkehr zu achten, fuhr er in die Kreuzung ein und kollidierte mit dem Fahrzeug einer 29jährigen Itzehoerin, welche aus Richtung Adenauerallee geradeaus in die Ritterstraße fahren wollte. Beim Aufprall verletzte sich diese leicht, an ihrem Fahrzeug entstand Totalschaden. Auch das Fahrzeug des Verursachers wies starke Beschädigungen im hinteren Bereich auf, es war nicht mehr fahrbereit. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

