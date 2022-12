Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 221222.2 Meldorf: Geldbörse bei Supermarkteinkauf entwendet

Meldorf (ots)

Am Mittwoch um 13:15 Uhr tätigte eine 43jährige Kundin aus Nordermeldorf ihre Einkäufe in einem Supermarkt am Raiffeisenplatz. Ihre verschlossene Tasche mitsamt der Geldbörse transportierte sie während des Einkaufes im Einkaufswagen. An der Kasse beim Bezahlen stellte die Kundin fest, dass die Tasche geöffnet und die Geldbörse entnommen wurde. Neben persönlichen Ausweispapieren und drei Kreditkarten fehlt nunmehr ein niedriger zweistelliger Bargeldbetrag. Verdächtige Beobachtungen sind nicht bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

