POL-IZ: 221221.2 Itzehoe: Verfolgungsfahrt endet mit Blutprobe in der Störfischerstraße

Itzehoe (ots)

Am Dienstag um 23 Uhr lieferte sich ein 30jähriger Autofahrer aus Friedrichskoog eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei durch das Itzehoer Stadtgebiet. Polizeibeamte wollten den Mann kontrollieren, der mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit auf der Schenefelder Chaussee in Richtung Innenstadt unterwegs war. Im Innenstadtbereich überfuhr der Autofahrer an der Adenauerallee rasant eine rote Ampel. Auf der Störfischerstraße Richtung Gasstraße konnte dieser dem Kurvenverlauf nach rechts nicht mehr folgen und überfuhr einen Kantstein und den Grünstreifen. Anschließend beendete. der Zaun einer Firma, dessen Gelände an den Gehweg grenzt, die Verfolgungsfahrt. Das Fahrzeug wurde in den Zaun und über den Erdwall katapultiert. Mit luftleeren Reifen blieb das Fahrzeug auf dem Firmengelände an der Störfischerstraße stehen. Der Fahrer verletzte sich leicht. Eine Kontrolle der Fahrtauglichkeit ergab einen Alkoholwert von 1,52 Promille. Es erfolgte die Entnahme einer Blutprobe und die Sicherstellung des Führerscheines. Den Fahrer erwartet nun ein Verfahren wegen nicht angepasster Geschwindigkeit, Teilnahme an einem nicht erlaubten Kraftfahrzeugrennen, Gefährdung des Straßenverkehrs infolge des Genusses alkoholischer Getränke, Gefährdung des Straßenverkehrs durch zu schnelles Fahren an unübersichtlichen Stellen, eines Rotlichtverstoßes und Missachtung von Zeichen und Weisungen durch Polizeibeamte. Nachdem dem Fahrer sein Führerschein bereits wegen Trunkenheit im Verkehr entzogen wurde, erhielt er diesen erst Ende November 2022 wieder zurück.

