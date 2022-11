Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Ost: Piaggio Motorroller gestohlen

Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt (ots)

Auf einen Motorroller vom Hersteller Piaggio hatten es Diebe am Montagnachmittag (14.11.) in der Kiesstraße abgesehen. Die Täter entwendeten das auf einem Hinterhof geparkte Fahrzeug und machten sich damit auf und davon. An dem Motorroller war das Kennzeichen DA-HF51 angebracht. Nach bisherigen Erkenntnissen wird die Tatzeit zwischen 13 Uhr und 14.45 Uhr eingrenzt. Das Kommissariat 43 in Darmstadt ermittelt und nimmt Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib des Fahrzeuges unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell