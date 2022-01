Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unbelehrbar

Hildburghausen (ots)

Beamte der Polizeiinspektion Hildburghausen kontrollierten Donnerstagabend eine Seat-Fahrerin in Hildburghausen. Ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf Amphetamin/Methamphetamin. Dies hatte eine Blutentnahme und die Unterbindung der Weiterfahrt zur Folge. Die Dame war bereits in den frühen Morgenstunden polizeilich in Erscheinung getreten. Auch hier führte sie ihren Wagen und stand laut Test unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Gegen die Fahrerin wurden zwei gesonderte Anzeigen eingeleitet.

