Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Sachbeschädigung - Zeugenaufruf

Heßberg (ots)

Unbekannte Täter warfen Donnerstagabend gegen 21:00 Uhr einen Pflasterstein an die Hausfassade eines Einfamilienhauses in der Hauptstraße in Heßberg. Es entstand ein Schaden von ca. 200 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Rufnummer 03685 778-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

