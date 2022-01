Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Müll brannte

Suhl (ots)

Gegen 19:00 Uhr brannte in der Würzburger Straße in Suhl der Inhalt einer Plastiktonne. An dem Behältnis selbst entstand kein Schaden. Das Feuer konnte von einer Person mit einem Feuerlöschers bekämpft werden. Wie der Brand entstand, wird gegenwärtig ermittelt.

